Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach Trickbetrug in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 25.07.2024, gegen 10:30 Uhr kam es in einer Wohnung auf der Erdelenstraße zu einem vollendeten Trickbetrug zum Nachteil einer 92-Jährigen. Die Remscheiderin öffnete auf Klingeln einem Mann, der sich als vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke Remscheid ausgab. Unter einem Vorwand, dass Bakterien in den Wasserleitungen seien, ließ sie den Täter in das Badezimmer ihrer Wohnung. Wenige Minuten später verließ der Mann die Wohnung und kehrte nicht wieder zurück. Anschließend bemerkte die Geschädigte, dass Goldschmuck aus dem Schlafzimmer fehlt. Der Täter kann durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: - männlich - circa 25 bis 30 Jahre alt - kräftige Statur - helle Hautfarbe - circa 170 cm bis 175 cm groß - trug ein weißes Shirt und Jeans Wie und durch wen der Schmuck entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, denen eine verdächtige Person aufgefallen ist und auf die Beschreibung passt, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell