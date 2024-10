Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

"Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld, Am Fuchsgarten

Zeugen meldeten am 14.10.2024, gegen 20:05 Uhr, ein verunfalltes Fahrzeug in der Straße "Am Fuchsgarten" in Eiterfeld. Die Straße dient als Umleitungsstrecke für die vollgesperrte Bahnhofstraße. Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Renault Megane, dessen Fahrer die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizeistreife bereits verlassen hatte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-jährige Fahrzeugführer aus Eiterfeld im Nahbereich festgestellt werden. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund der Beschädigungen an dem Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Fahrzeugführer bereits zuvor auf seiner Fahrtstrecke einen Unfall, möglicherweise im Bereich Eiterfeld/Arzell/Buchenau/Bodes/Eitra, verursacht haben könnte An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 EUR.

Sollten Zeugen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580) zu melden.

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell