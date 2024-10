Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Zuckerrüben auf der Fahrbahn und Unfall

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmittag 13.15 Uhr kam es in Bad Mergentheim zu einer Unfallflucht. Ein 38-Jähriger hatte in diesem Zeitraum seinen Ford auf einem Parkplatz beim Wildpark abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren linken Türe fest. Schätzungsweise beläuft sich dieser auf 2.500 Euro. Der Verursacher des Schadens ist nicht bekannt, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Sperrung auf der Bundesstraße 290 wegen Zuckerrüben

Zu einer vorübergehenden Sperrung der Bundesstraße 290 zwischen Bad Mergentheim und Königshofen kam es am gestrigen Mittwochabend. Gegen 17.20 fuhr ein Lkw die B 290 in Richtung Tauberbischofsheim entlang, als sich in der Ortsdurchfahrt Edelfingen die Seitenklappe seines Anhängers öffnete und circa sechs bis acht Tonnen Zuckerrüben auf die Fahrbahn fielen. Durch die herabfallenden Rüben wurde ein Verkleidungsblech an einer Hauswand leicht beschädigt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weshalb eine Umleitung eingerichtet werden musste. Durch eine Fahrbahnreinigung konnte die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Wertheim: Unfall an Einmündung

Am Mittwochabend kam es in Wertheim zu einem Unfall, der einen Sachschaden im vierstelligen Bereich zur Folge hatte. Ein 54-jähriger Toyota-Fahrer wollte vom Salon-de-Provence-Ring nach links in die Rotkreuzstraße einbiegen. In dem Moment kam eine 57-Jährige mit ihrem VW von rechts aus Bestenheid. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell