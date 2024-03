Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl

Täter brechen Zigarettenautomaten auf

Geldern (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (6. März 2024) bis Donnerstag einen Zigarettenautomaten am Rodenbusch auf. Aus dem Automaten wurden alle Zigaretten entnommen, ob die Täter auch Bargeld mitnahmen kann nicht gesagt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

