POL-PPWP: Rollerfahrer versucht zu flüchten

Kaiserslautern (ots) - Autoknacker haben sich in der Nacht zu Mittwoch in der Brahmsstraße an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht. Gegen 4 Uhr nachts stellte der Nutzer des Transporters fest, dass Unbekannte die Fahrertür gewaltsam geöffnet haben. Sie durchwühlten den Innenraum und stahlen eine Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden. In den Laderaum des Fahrzeugs drangen die Täter nicht ein. Möglicherweise wurden sie gestört und brachen ...

