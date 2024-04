Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Diebstahl eines Motorrollers

Kaiserslautern (ots)

Eine 60-Jährige meldete der Polizei am späten Dienstagabend drei verdächtige Personen, die mutmaßlich einen Motorroller in der Danziger Straße stehlen wollten. Als die Jugendlichen die Anruferin bemerkten ließen sie das Zweirad auf den Bürgersteig fallen und rannten davon. Nach kurzer Verfolgung verlor die Frau die Verdächtigen aus den Augen. Kurze Zeit später konnte eine hinzugezogene Streife ein Trio im Alter von 13 bis 18 Jahren in der Danziger Straße an einer Bushaltestelle antreffen. Die Beamten stellten ihre Personalien fest. Ob die Gruppe etwas mit dem versuchten Diebstahl des Rollers zu tun hat ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet deshalb unter der Telefonnummer 0631 369-2150 um weitere Zeugenhinweise. |bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell