Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker am Werk

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich in der Nacht zu Mittwoch in der Brahmsstraße an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht. Gegen 4 Uhr nachts stellte der Nutzer des Transporters fest, dass Unbekannte die Fahrertür gewaltsam geöffnet haben. Sie durchwühlten den Innenraum und stahlen eine Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden.

In den Laderaum des Fahrzeugs drangen die Täter nicht ein. Möglicherweise wurden sie gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Am Tatort blieben verschiedene Werkzeuge zurück.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag trieben sich Diebe auf dem Gelände einer Auto-Werkstatt in der Hohenecker Straße herum. Erst am Dienstagmittag fiel einem Mitarbeiter des Betriebs auf, dass an einem Kundenfahrzeug auf dem Firmenareal eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Ob aus dem Wageninneren etwas fehlt, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmittag, 12.30 Uhr.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell