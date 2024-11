Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.11.2024; Frau auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt; Frau bei Unfall verletzt; Einbruch in Sportheim

Landkreis Heilbronn

Frau auf Parkplatz angefahren - schwer verletzt

Eine 66-jährige Fußgängerin war am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in Nordheim unterwegs, um einkaufen zu gehen. Zu dieser Zeit fuhr eine 22-jährige Mercedes-Lenkerin auf dem Parkplatz, um eine Parkmöglichkeit zu finden. Als sie dabei nach links abbiegen wollte, übersah sie die Fußgängerin und erfasste diese mit dem Auto. Dadurch stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen im Bein- und Kopfbereich zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1 000 Euro.

Hohenlohekreis

Mulfingen: Frau bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 2388 ein Auffahrunfall, bei dem eine Beifahrerin verletzt wurde. Ein 39-jähriger Mercedesfahrer war von Mulfingen in Richtung Hollenbach unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung Löhleinsberg nach links abbiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 50-jähriger VW-Lenker erkannte dies zu spät und prallte gegen das Heck des Mercedes. Die 37-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis

Neunkirchen: In Sportheim eingebrochen

In der Zeit vom Mittwoch, 30.10.2024, 22.00 Uhr, bis zum Donnerstag, 31.10.2024, 19.45 Uhr, brachen Unbekannte in das Sportheim in Neunkirchen ein. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in das Sportheim und stahlen dort zwei Musikboxen sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu den Einbrechern werden an das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090 erbeten.

