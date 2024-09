Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Drogenschmugglerin im Bus abgefangen

Oldenburg/Bunde/Ostfriesland (ots)

+++ über 35 Gramm Heroin und drei Gramm Kokain sichergestellt +++

Busverkehr zwischen den Niederlanden und Deutschland, Bunde: Rund 35 Gramm Heroin und drei Gramm Kokain fanden Zoll-Kontrollbeamte Anfang des Monats bei einer 41-jährigen Frau, die über Bunde aus den Niederlanden einreiste. Noch während der körperlichen Untersuchung in einem Klinikum in Leer, versuchte sie den Drogenschmuggel zu vertuschen.

"Bereits bei der ersten Ansprache der mit dem Bus einreisenden Frau, gestand sie den Konsum von Betäubungsmittel ein. Marihuana vor wenigen Stunden, Kokain vor einigen Tagen", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Die Gesamtumstände der Kontrollsituation ließ die erfahrenen Zöllnerinnen und Zöllner zu einer genaueren Überprüfung ansetzen; ihr Handgepäck und ihre Kleidung enthielten jedoch keine verbotenen Gegenstände oder mitgebrachte Drogen.

Folgerichtig leitete der Zoll alle Vorbereitungen für eine körperliche Durchsuchung der 41-jährigen Frau unter ärztlicher Überwachung in einem Klinikum in Leer ein. Auch dort wurden vorerst keine Betäubungsmittel gefunden. Erst das Durchsuchen der dabei abgelegten Kleidung förderte letztlich mehrere Drogenpäckchen zu Tage. Rund 35 Gramm Heroin sowie drei Gramm Kokain sollten in Kunststofffolie umwickelt körpernah geschmuggelt werden.

Mauritz weiter: "Da die Einzelpakete mit einem Gummiüberzug zusammengefasst waren, ist nicht auszuschließen, dass die Schmugglerin dieses Gesamtpaket zuvor in einer Körperöffnung versteckt hielt. Ein extrem gesundheitsgefährdendes Vorgehen. Öffnet sich nur ein Päckchen, kann das fatale Folgen für Drogenschmuggler haben."

Der Zoll stellte die Betäubungsmittel umgehend sicher und leitete gegen die Busreisende ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell