Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Zwei Personen mit Messer verletzt, gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei, Personen mit Messer verletzt

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 00:00 Uhr im Bereich einer Diskothek in der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Personen verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen an der Örtlichkeit zufolge, sollte zum Tatzeitpunkt ein junger Mann der Diskothek verwiesen werden, da er sich nicht regelkonform verhalten habe.

Beim Hinausbegleiten des Mannes soll dieser einen Mitarbeiter des Sicherheitspersonals und einen Gast mit einem Messer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein. Die beiden Opfer, 24 und 34 Jahre alt, wurden hierbei leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte durch umfangreiche Maßnahmen identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 21-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der bereits am Freitagabend vorläufig festgenommen werden konnte. Zwischenzeitlich konnte das mutmaßlich zur Tatausführung genutzte Messer ebenfalls aufgefunden werden.

Der 21-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am heutigen Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell