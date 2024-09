Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Unsachgemäße Entsorgung einer Zigarette verursacht brennenden Mülleimer

Rostock (ots)

Eine glimmende Zigarette löste am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz am Haltepunkt Lütten Klein aus. Am 13.09.2024 gegen 20:55 Uhr teilte die Landespolizei der Bundespolizeiinspektion Rostock mit, dass am Haltepunkt Lütten Klein ein Abfallbehälter in Flammen steht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Mülleimer schnell löschen. Eine anschließende Videoauswertung ergab, dass gegen 20:10 Uhr eine männliche Person eine glühende Zigarette in den Abfallbehälter geworfen hatte, sodass sich der darin befindliche Müll im weiteren Verlauf entzündete. Die Identität des Tatverdächtigen und die entstandene Schadenshöhe bleiben nun zu ermitteln. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

