Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: AirPods führen zum Fahndungserfolg

Rostock (ots)

Durch die Ortungsfunktion zwischen einem Handy und Kopfhörern konnte gestern ein vorher verlorener Rucksack seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Am gestrigen Dienstag, den 10. September 2024 meldete sich ein 25-jähriger Mann beim Servicepoint der DB AG am Hauptbahnhof Rostock und gab an, dass sein Rucksack abhandengekommen sei. Die Mitarbeiter konnten bestätigen, dass kurz zuvor eine Geldbörse abgegeben wurde, die seine Dokumente enthielt. Es fehlten jedoch Bargeld und EC-Karte. Der Rucksack wurde jedoch nicht aufgefunden. Die angeforderte Bundespolizei nahm den Sachverhalt am Hauptbahnhof auf. In dem Rucksack befanden sich hauptsächlich technische Geräte wie Laptop und Kopfhörer. Da die Kopfhörer über eine Ortungsfunktion verfügten, konnte das Signal in einer nahe gelegenen Obdachlosenunterkunft geortet werden. Die Bundepolizisten stellten den Rucksack bei einem 35-jährigen Mann vor Ort fest. Nach eigenen Angaben habe er den Rucksack erst kurz zuvor gefunden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Fundunterschlagung ermittelt. Der Rucksack samt Gegenständen konnte dem Geschädigten übergeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell