Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Geldbörse aus Hoodie entwendet

Schwerin (ots)

Am 01.09.2024 gegen 04:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann im Fahrstuhl am Hauptbahnhof Schwerin bestohlen.

Gegenüber der eingesetzten Bundespolizeistreife, die den Mann am Hauptbahnhof Schwerin antraf, gab er an, im Fahrstuhl zum Bahnsteig 1/2 bestohlen worden zu sein. Neben ihm waren drei weitere Personen im Lift. Als er den Aufzug verließ, stellte er fest, dass seine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Barmitteln in Höhe von 545 Euro, welche er in der Tasche seines Kapuzenpullovers trug, fehlten. Sofort eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen bestätigten den Sachverhalt. Im Rahmen einer unmittelbar durchgeführten Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger durch die Bundespolizisten erkannt werden. Im Rahmen der Kontrolle des 23-jährigen Mannes fanden die Beamten zwar nicht die entwendete Geldbörse, jedoch eine höhere Summe Bargeld, die in etwa der Höhe des Stehlgutes entsprach.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell