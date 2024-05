Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Diebstahl eines Porsches

Dinslaken (ots)

Während des alljährigen Porschetreffs, das am 1. Mai an der Trabrennbahn in Dinslaken stattfindet, wurde in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr von einem Parkplatz an der Straße Am Pollenkamp/ Haupteingang Trabrennbahn ein Porsche Carrera Targa 911 SC in schwarz mit dem Kennzeichen BO-K14 entwendet.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 240501-1330

