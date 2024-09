Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sachbeschädigung am Haltepunkt Tessin

Tessin (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock stellte am Nachmittag des 01. Septembers 2024 am Haltepunkt Tessin fest, dass ein Teil der Rückwand des Wetterunterstandes rausgebrochen wurde. Die metallene Rückwand in einer Größe von ca. 1,5 Meter mal 2,5 Meter wurde dabei vermutlich mittels Gewalteinwirkung herausgetreten. Auf dem Boden waren abgebrochene Teile, wie Nieten, welche zur Befestigung der Rückwand dienten, aufgefunden. Während der Spurensuche am Tatort wurde das fehlende Teil der Rückwand in der Nähe der Toiletten aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Bundespolizeiinspektion Rostock.

