Polizei Dortmund

POL-DO: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Polizei Dortmund nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0870

In den Morgenstunden des gestrigen Sonntags (22.09.2024) führten Beamte der Polizei Dortmund eine allgemeine Verkehrskontrolle in der nördlichen Innenstadt durch. Das Ergebnis: Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis, fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte außerdem zahlreiche Drogen in seinem Auto versteckt.

Um 3:15 Uhr unterzogen die Beamten auf der Mallinckrodtstaße ein Auto einer Verkehrskontrolle. Schnell gab der 26-jährige Dortmunder am Steuer zu: Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt er nicht, weiterhin räumte er den Konsum von Kokain ein.

Auf Nachfrage gab der 26-Jährige zu, dass sich ein seinem Fahrzeug weitere Drogen befinden würden. Die Beamten durchsuchten das Auto daraufhin und fanden insgesamt 99 Konsumeinheiten verschiedener Betäubungsmittel. Außerdem stießen sie auf einen dreistelligen Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung.

Die Beamten stellten Drogen und Bargeld sicher, außerdem wurde das Handy des 26-Jährigen beschlagnahmt. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ein.

