Polizei Dortmund

POL-DO: Stolperstein auf der Harkortstraße entwendet - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0867

In der ersten Augusthälfte wurde auf der Harkortstraße im Dortmunder Stadtteil Hombruch ein Stolperstein entwendet. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Am vergangenen Mittwoch (18.09.2024) meldete die Stadt Dortmund einen fehlenden Stolperstein auf Höhe der Harkortstraße 71. Dort sind insgesamt drei Stolpersteine einer jüdischen Familie im Boden angebracht, wovon der unterste entwendet wurde.

Die Polizei geht von einem Diebstahl aus, ein antisemitisches Motiv kann nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntag, dem 04.08. und Montag, dem 19.08. eingegrenzt werden. Die Polizei Dortmund fragt: Wer kann Angaben zum Diebstahl des Stolpersteins und dem genauen Tatzeitpunkt machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Stolpersteine wurden erstmals im Oktober 2005 in Dortmund, im Rahmen des gleichnamigen Kunstprojekts von Gunter Demnig, verlegt. Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die in Dortmund gelebt und gewirkt haben. Inzwischen wurden in Dortmund mehr als 360 Steine verlegt.

