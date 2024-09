Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Goldschmuck - Wer erkennt die Täter?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0864

Nach dem Diebstahl von Goldschmuck im Wert von 26.000 Euro sucht die Polizei Dortmund nun mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund mit Bildern nach vier tatverdächtigen Männern.

Am Donnerstag, den 12.09.2024, suchten zwei Dortmunderinnen (49 und 50 Jahre alt) gegen 17 Uhr ein Juweliergeschäft in der Münsterstraße auf. Dort wurden sie nach ersten Erkenntnissen von mehreren unbekannten Männern durch das Schaufenster beobachtet. Einer der Tatverdächtigen hantierte an einem Autoreifen am PKW der 50-Jährigen herum.

Auf der Rückfahrt stellte die 50-Jährige einen Platten fest und hielt ihr Fahrzeug gegen 18:30 Uhr auf Höhe der Huckarder Straße 307 an. Daraufhin wurden sie und ihre 49-jährige Begleiterin von zwei unbekannten Männern angesprochen, die zunächst ihre Hilfe anboten und die Frauen in ein Gespräch verwickelten. Nach einiger Zeit entfernten sich die beiden Männer wieder. Die Frauen stellten im Anschluss fest, dass die hintere Fahrzeugtür offenstand und Goldschmuck von der Rückbank entwendet wurde.

Bei der Tatbeute handelt es sich um 20 Goldarmreifen mit einem Gewicht von circa 400 Gramm und einem Wert von 26.000 Euro.

Zwei der Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 165cm groß, bekleidet mit einer braunen Weste mit Kapuze, trug eine Brille.

2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 170cm groß, bekleidet mit einer blauen Hose und schwarzer Jacke.

Von drei der Tatverdächtigen liegen Bilder vor. Diese finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/146369

Die Polizei Dortmund fragt: Wer erkennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell