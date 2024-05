POL-WAF: Oelde/Kreis Warendorf. Besitzer verschiedener Gegenstände gesucht

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 28.5.2024, zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr in Oelde ereignete. Ein weißer VW Tiguan stand auf der Lange Straße, Höhe Hausnummer 32 und wurde auf der linken Seite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon ...

mehr