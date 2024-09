Polizei Dortmund

POL-DO: Kraftrad in der Stadtmitte angezündet: Polizei sucht Zeugen und den Halter des Kraftrads

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0863

Am Montag, 16. September, setzten unbekannte Täter (scheinbar Jugendliche) ein Kraftrad in Brand, ebenso wurde eine Sperrbarke durch Flammen beschädigt. Zeugenaussagen zufolge zündete ein Mann gegen 21.30 Uhr ein abgestelltes Kraftrad in der Clemens-Veltum-Straße (Speestraße) an.

Er übergoss es zuvor mit Benzin aus einem weißen Kanister. Das Krad ging sofort in Flammen auf.

Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Motorrad über die Clemens-Veltum-Straße in östliche Richtung. Mit ihm seien ersten Angaben zufolge zwei weitere männliche Täter (zu Fuß) geflüchtet.

Die Person, welche das Krad anzündete, kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 150 Meter bis 160 Meter groß - schlanke Statur - schwarzer Motorradhelm - schwarze Motorradjacke und Motorradhose

Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der starken Beschädigungen waren Ermittlungen zum Halter nicht mehr möglich. Der Halter des Krads ist unbekannt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 750 Euro.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den flüchtigen Personen machen? Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell