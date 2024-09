POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0859 In den frühen Morgenstunden des 17.09.2024 um 03:19 Uhr ist ein Geldautomat in Dortmund-Oespel, Auf der Linnert 22, gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter in einem weißen ...

