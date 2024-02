POL-EU: Heuballen brannten ab

Euskirchen (ots) - Am Samstag (24. Februar) störte ein 29-Jähriger aus Niedersachen gegen 22.10 Uhr den Betrieb in einem Schwimmbad in der Thermenallee in Euskirchen. Der Mann war alkoholisiert und schrie lautstark umher. Weiter pöbelte er die restlichen Badegäste an. Ein 47-jähriger Security-Mitarbeiter erteilte dem Mann ein Hausverbot und forderte ihn auf, das Schwimmbad zu verlassen. Der Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Der Security-Mitarbeiter musste den ...

