POL-EU: Polizeibeamten bespuckt

Weilerswist (ots) - Am 14. November 2023 kam es gegen 13.35 Uhr an einer Tankstelle in Weilerswist zu einem Tankbetrug. An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Diese wurden bereits für mehrere gleichgelagerte Straftaten genutzt. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Weitere Infos und Fotos unter: https://polizei.nrw/fahndung/127913 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

