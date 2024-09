Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in Dortmund-Oespel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0859

In den frühen Morgenstunden des 17.09.2024 um 03:19 Uhr ist ein Geldautomat in Dortmund-Oespel, Auf der Linnert 22, gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter in einem weißen VW-Golf. Etwaige Schäden an angrenzenden Gebäuden werden aktuell geprüft. Bei dem Objekt handelt es sich um einen freistehenden Geldautomaten an einem Parkplatz. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter der 0231/132-7441.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab 6:30 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

