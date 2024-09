Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer auf der A 2 bei Hamm: Fahrer unter Drogeneinfluss - Polizei gibt Präventionstipps

Dortmund (ots)

Am Montagnachmittag (16. September) hat die Polizei einen Falschfahrer auf der A 2 bei Hamm gestellt. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 15:25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer unabhängig voneinander ein Auto auf der A 2, das auf der Richtungsfahrbahn Oberhausen in entgegengesetzter Richtung fuhr. Kurz vor der Rast- und Tankanlage Rhynern-Nord nahmen die eingesetzten Polizisten einen weißen BMW wahr. Beim Erblicken des Streifenwagens wendete der Fahrer und beschleunigte sein Auto schnell auf den Rastplatz. Dort stellten die Beamten den 22-jährigen Mann aus Bulgarien jedoch schnell. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum des 22-Jährigen.

Die Beamten stellten den Führerschein, das Mobiltelefon, sowie das Auto des Mannes sicher und nahmen ihn mit zur Autobahnpolizeiwache Kamen. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe.

Die Polizei Dortmund geht derzeit von einer vorsätzlichen Falschfahrt ohne suizidale Absichten aus und leitete Strafverfahren unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel ein.

Für den Fall, dass Ihnen ein Falschfahrer auf der Autobahn entgegenkommt, hat die Polizei Dortmund folgende Präventionshinweise, um einen Unfall zu vermeiden:

- Schalten Sie in Ihrem Auto unbedingt vor Fahrtantritt die Verkehrshinweise ein! Hierüber bekommen Sie wichtige Verkehrsmeldungen zu Staus oder Falschfahrern. - Wenn Sie eine Meldung über einen Falschfahrer erhalten, verringern Sie Ihre Geschwindigkeit ohne stehenzubleiben und fahren Sie besonders vorausschauend! - Bewahren Sie Ruhe! - Schalten Sie das Abblendlicht und die Warnblinkanlage Ihres Autos an. - Fahren Sie nur auf dem rechten Fahrstreifen und halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen! - In keinem Fall sollten Sie jetzt noch Überholen! - Beobachten Sie alle Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen, um notfalls ausweichen zu können! - Wenn möglich, fahren Sie auf den nächsten Rastplatz oder nutzen Sie die nächste Ausfahrt! - Hören Sie aufmerksam den Verkehrsfunk mit, um auch über das Ende der Gefahren informiert zu werden! - Für den Fall, dass Sie Sichtkontakt zu dem Falschfahrer haben, melden Sie den Standort sowie Ihre Feststellungen zu Fahrzeug, Fahrer, etc. über den Notruf 110 bei der Polizei.

In den seltensten Fällen fahren die Autofahrer oder Autofahrerinnen mit Absicht entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn. Doch manchmal genügt eine kurze Unaufmerksamkeit oder eine verwirrende Anweisung aus dem Navigationsgerät und Sie sind versehentlich selbst als Geisterfahrer unterwegs. Falls Ihnen dies passieren sollte, haben wir folgende Hinweise für Sie:

- Sobald Sie feststellen, dass Sie als Falschfahrer unterwegs sind, schalten Sie unbedingt direkt Abblendlicht und Warnblinkanlage Ihres Fahrzeugs ein! - Bewahren Sie Ruhe und geraten Sie nicht in Panik! - Fahren Sie umgehend an den nächsten Fahrbahnrand! - Steigen Sie vorsichtig aus dem Fahrzeug und begeben sich, soweit möglich, hinter die Schutzplanke! - Rufen Sie die Polizei unter dem Notruf 110 an, teilen Sie Ihren genauen Standort mit und warten Sie auf Hilfe! Versuchen Sie nicht, die Situation selbstständig zu lösen, denn unüberlegtes Handeln gefährdet nicht nur Sie, sondern auch andere! - In keinem Fall fahren Sie rückwärts oder wenden Sie Ihr Fahrzeug!

