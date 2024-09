Polizei Dortmund

POL-DO: 24. Dortmunder Museumsnacht: Schauen Sie hinter die Kulissen der Polizei - Vom Polizeigewahrsam bis zur Uniformanprobe

Erleben Sie am Samstag (21.09.2024) Polizeiarbeit hautnah! Seit 2001 findet die DEW21 Museumsnacht jährlich in Dortmund statt. Auch in diesem Jahr nimmt die Polizei Dortmund mit einem vielfältigen Programm teil. Sie bekommen bei zahlreichen Programmpunkten die Möglichkeit, exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Polizeipräsidiums und in die polizeiliche Arbeit zu erlangen. Der Eintritt ist kostenlos.

Unsere Polizeihunde sind wahre Experten darin, versteckte Gegenstände aufzuspüren und Verdächtige zu stellen. Sie können sich bei den Vorführungen (16:00, 17:00 und 18:00 Uhr) selbst ein Bild von der Arbeit unserer vierbeinigen Kollegen machen.

Darüber hinaus können neue und alte Einsatzfahrzeuge der Polizei besichtigt werden - das Highlight dürfte ein alter VW T3 sein. Gerne laden wir Sie dazu ein, in den Fahrzeugen Platz zu nehmen und Erinnerungsfotos zu machen - eine schöne Erinnerung, vor allem für die kleinen Gäste.

Erneut bieten wir die beliebten Einblicke in unsere Zellen an. Bei stündlichen Gruppenführungen (zwischen 16:00 und 21:00 Uhr) zeigen wir Ihnen, was in einem Polizeigewahrsam passiert. Die Gruppengröße pro Führung ist auf 15 Personen begrenzt - früh da sein lohnt sich also.

Der Polizeisportverein bietet interessierten Gästen die Möglichkeit, mit einer Luftdruckpistole zu schießen. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls teilnehmen.

Kennen Sie schon unsere Polizeiausstellung 110? Hier finden Sie die meisten Attraktionen während der Museumsnacht. Die Ausstellung können Sie mit einem Audioguide erleben und zahlreiche Hintergrundinformationen über die Geschichte und Arbeit der Polizei bekommen. Hier können Sie unter anderem auch Uniformen und Schutzkleidung anprobieren, mit unseren Experten der Spurensicherung eigene Fingerabdrücke sichern oder auf unserem Rauschbrillen-Parcours Ihre Fähigkeiten unter "Alkohol- und Drogeneinfluss" (1,1 oder 05, Promille) testen. Außerdem können Sie an unserem Glücksrad kleine Preise gewinnen.

Unsere Einbruchsexperten der Kriminalprävention erklären Ihnen in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, wie Sie Ihr Zuhause sichern können. Auch Fragen zum Thema Cybercrime beantworten wir Ihnen gern.

Die Feuerwehr Dortmund wird erstmals mit einem eigenen Stand in der Polizeiausstellung 110 vertreten sein: Hier können Sie Ihr Wissen zum Thema Laienreanimation auffrischen und anwenden. Darüber hinaus erhalten Sie weitere Tipps zum Thema "Erste Hilfe".

Für unsere kleinen Gäste sind die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspuppenbühne vor Ort. Mit ihrem Stück "Rosis Ausflug" werden auf unterhaltsame Art und Weise die Themen Verkehrssicherheit und Verhalten im Notfall dargestellt. Insgesamt stehen drei Aufführungen (16:30, 17:30, 18:30 Uhr) auf dem Programm.

Für das leibliche Wohl sorgen wir mit einem Grillstand sowie kalten und heißen Getränken.

Bitte beachten Sie, dass unser gesamtes Programm von der aktuellen Einsatzlage abhängig ist. Bei bestimmten Großlagen muss das Polizeipräsidium seine Teilnahme leider absagen. Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Website (dortmund.polizei.nrw) und unseren Social-Media-Kanälen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Die Anschrift unseres Präsidiums lautet Markgrafenstraße 102 in 44139 Dortmund. Nutzen Sie für die Anreise am besten die öffentlichen Verkehrsmittel. Tickets für die DEW21 Museumsnacht können bei fast allen teilnehmenden Einrichtungen, im DSW21-KundenCenter oder online unter dortmunder-museumsnacht.ticket.io erworben werden.

