Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betriebserlaubnis erloschen

Am Donnerstag musste eine Autofahrerin die Folie von ihren Scheiben entfernen.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mercedes in der Ulmer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug stark getönte Folien an den Fenstern von Fahrer- und Beifahrertür angebracht waren. Dadurch war die Sicht der 22-jährigen Fahrerin stark eingeschränkt. Damit sie weiterfahren durfte, musste sie die Folie vor Ort entfernen. Darüber hinaus muss sie mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis rechnen.

