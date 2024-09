Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht in Dortmund-Renninghausen - Polizei Dortmund sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0862

Am Dienstag, den 10.09.2024, kam es um 6:30 Uhr im Dortmunder Stadtteil Renninghausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt, der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 17-jährige Dortmunder mit seinem Motorroller die Hagener Straße in nördliche Richtung. Als er sich auf Höhe der Ampelkreuzung zur Straße Am Bahnhof Tierpark befand, kreuzte plötzlich ein Fahrzeug seinen Weg. Nach ersten eigenen Angaben sei die Ampel auf der Hagener Straße zu diesem Zeitpunkt grün gewesen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er ruckartig nach links auf die Gegenfahrbahn aus, wo er mit dem Bordstein kollidierte und in eine Böschung stürzte.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der Hagener Straße in südlicher Richtung fort. Sein Fahrzeug wird als weißer Transporter beschrieben, möglicherweise der Marke VW.

Die Polizei Dortmund fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Transporter und zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Hombruch unter 0231/132-1521 entgegen.

