Feuerwehr Kalkar: Brand im Wunderland Kalkar

Am 17.05.2024 wurde um 17.23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kalkar zu einem Zimmerbrand in das Wunderland Kalkar alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte ein Feuer bestätigt werden. Es brannte in der Zwischendecke eines Gästezimmers im Hotelbereich des Wunderlandes Kalkar. Gäste und Mitarbeitende waren bereits rechtzeitig evakuiert, so dass es keine verletzten Personen gab. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer und musste hierzu größere Teile der Decke entfernen. Der Betreiber hat sich um die Ersatzunterbringung für die betroffenen Personen gekümmert. Die Einweisung in die Einsatzstelle durch den Sicherheitsdienst war vorbildlich. Unter Einsatzleitung von Roland Matenaer waren 68 Einsatzkräfte sowie der Atemschutzcontainer vor Ort. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Die Kriminalpolizei wird die Brandursachenermittlung aufnehmen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

