POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Brandstiftung, Müllsäcke in der Tauber, Widerstand gegen Polizeibeamte, abgelagerte Autoreifen, Unfallfluchten, Feuerwehreinsatz und Sachbeschädigung

Bad Mergentheim: Einbruch in Kieferorthopädenpraxis

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag,17.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kieferorthopädenpraxis in Bad Mergentheim ein. In dem oben genannten Zeitraum gelangten die Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre in die Praxis in der Wolfgangstraße und entwendeten dort aus den Büroräumen Wertgegenstände im sechstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Wer also Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341810 zu melden.

Bad Mergentheim: Schwimmende Müllsäcke in der Tauber

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Bad Mergentheim mittgeteilt, dass graue Müllsäcke in der Tauber schwimmen würden. Eine Anruferin rief an und teilte mit, dass dies seit dem Sommer immer wieder passiert und zog zwei dieser Säcke aus dem Fluss, bevor sie die Polizei verständigte. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachten konnten, wie jemand die Müllsäcke in dem Fluss entsorgte. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagmorgen kam es in Bad Mergentheim zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Nachdem Rettungssanitäter gegen 10.45 Uhr die Polizei um Hilfe baten, weil sie von einem 55-Jährigen angegriffen wurden, fuhr die Polizei die Wohnung in der Straße "Obere Mauergasse" an. Vor Ort wurde der 55-Jährige angetroffen, der von einem Rettungssanitäter festgehalten wurde. Nachdem dieser sich kurzzeitig beruhigt hatte und losgelassen wurde, versuchte dieser einen Polizeibeamten von hinten zu überwältigen. Dies konnte verhindert werden und der 55-Jährige wurde fixiert. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt.

Igersheim: Abgelagerte Autoreifen

Am Freitagnachmittag wurden Autoreifen an einem Waldstück in Igersheim festgestellt. Am Waldstück zwischen Harthausen nach Neubronn waren über eine Strecke von rund 300 Metern etliche abgelagerte Altreifen verteilt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 7931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend kam es in Neunkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 19.15 Uhr musste eine Familie bei ihrer Rückkehr in das Wohnhaus in der Straße "Zum Wald" feststellen, dass jemand dort eingebrochen war. Die Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in das verschlossene Haus. Was entwendet wurde, ist bislang unklar. Eine anschließend durchgeführte Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer konnte zu dem Zeitpunkt etwas Verdächtiges wahrnehmen? Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341810, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Leichtverletzten

Am Donnerstagmorgen wurden zwei Fußgängerinnen in Bad Mergentheim durch einen Tretroller-Fahrer oder E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Sie befanden sich gegen 10.15 Uhr auf einem Gehweg in der Löffelstelzer Straße, als ihnen ein kleiner Junge mit einem weiteren kleinen Jungen auf einem Tretroller oder einem E-Roller entgegenfuhr. Die beiden fuhren auf dem Roller zwischen den Frauen hindurch, woraufhin sie zur Seite gestoßen wurden. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Die Jungen flüchteten in Richtung Stadtmitte. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 7931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfall an Kreuzung

Am Donnerstagabend kam es an einer Kreuzung in Bad Mergentheim zu einem Unfall, der einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Gegen 20.40 Uhr wollte ein 20-jähriger VW-Fahrer von der Wachbacher Straße nach links in die Würzburger Straße einbiegen. Dazu musste er an einer Ampel halten. Ein 63-jähriger Seat-Fahrer wollte aus der Wachbacher Straße geradeaus fahren und befand sich an der gleichen Ampel. Als die Ampel grün wurde, entschied sich der 20-Jährige plötzlich doch, geradeaus zu fahren, weshalb er die Spur wechselte. Dabei übersah er den Seat-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Lauda-Königshofen: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Samstag, 13 Uhr kam es in Lauda-Königshofen zu einem Unfall, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. In diesem Zeitraum hatte ein 39-Jähriger seinen Pkw-Anhänger der Marke Barthau in der Fabrikstraße ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Samstag zu seinem Anhänger kam, musste er eine Beschädigung im Wert von rund 1.000 Euro feststellen. Konnte jemand den Unfallhergang beobachten und kann Angaben zum Verursacher machen? Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Brandalarm nach angebratenen Zwiebeln

Am Donnerstagnachmittag kam es in einer Asylunterkunft in Lauda-Königshofen zu einem Brandalarm. Der Alarm wurde gegen 15.10 Uhr in der Bahnhofsstraße ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei waren bereits die meisten Bewohner der Unterkunft draußen vor dem Gebäude. Auch die restlichen Bewohner wurden aus dem Haus geschickt. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass einer der Bewohner Zwiebeln angebraten hatte, welche anfingen zu brennen, als er kurz den Raum verlassen hatte. Das Feuer konnte jedoch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam zu keinem Schaden oder Verletzungen.

Wertheim-Bestenheid: Aufbruch von Container

Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 21.15 Uhr einen Container in Bestenheid auf und entwendeten Elektrokabelreste. In diesem Zeitraum wurde ein Container auf einem Firmengelände in der Sudetenstraße aufgebrochen, in dem sich rund eine Tonne von Elektrokabelresten befanden. Diese wurden durch unbekannte Täter entwendet und anschließend vermutlich in ein Fahrzeug geladen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Kühlsheim: Sachbeschädigung von Briefkasten

Am Donnerstagabend wurde der Briefkasten einer Apotheke in Kühlsheim durch einen Brandkörper beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen einen Brandkörper in den Briefkasten einer Apotheke in der Prinz-Eugen-Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat, sowie die Täter beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Unfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Am Samstagnachmittag wurde die Beifahrerin eines VW-Fahrers bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 15.55 Uhr fuhr ein 42-jähriger Skoda-Fahrer auf der rechten Spur der Lindenstraße aus Reichholzheim kommend in Fahrtrichtung der Odenwaldbrücke. Ein hinter ihm fahrender 45-jähriger VW-Fahrer befand sich auf der linken Fahrspur, um nach links auf die Tauberbrücke einzubiegen. Der Skoda-Fahrer bog plötzlich nach links ab, um auf einen Parkplatz neben der Fahrbahn zu gelangen. Dabei übersah er den 45-Jährigen, welcher nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Es kam zu einem Zusammenstoß, der einen Sachschaden von rund 5.000 Euro zur Folge hatte. Die Beifahrerin des VW-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Wertheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist die Folge eines Unfalles in Wertheim am Freitagnachmittag. Eine 77-jährige Daewoo-Lenkerin bog vom Zieglerweg nach rechts in den Robert-Bunsen-Weg ab. Ein 33-Jähriger BMW-Fahrer befuhr den Robert-Bunsen-Weg in Richtung Zieglerweg. Dabei übersah die 77-Jährige den entgegenkommenden BMW-Fahrer und wollte an den rechts geparkten Pkw vorbeifahren. Da die Fahrbandbreite nicht ausreichend war, prallte sie mit dem BMW zusammen und wich in der Folge nach links aus, wo sie gegen einen geparkten Toyota stieß. Es entstand ein Schaden von rund insgesamt 25.000 Euro.

Wertheim: Aufbruch von Snackautomat

In der Freitagnacht brachen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten im Reinhardshof auf. Zwischen 0 Uhr und 1.30 Uhr zerstörten die Täter den Snackautomaten in der Theodor-Heuss-Straße und entnahmen diverse Artikel im Gesamtwert von rund 100 Euro. Der Sachschaden am Snackautomaten beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

