POL-SI: Überraschende Wendung - Verdacht des Tresordiebstahls nach Einbruch entpuppt sich als Spritztour: Renault landet vor Laternenmast- #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (11.10.2024) sind Polizisten zu einem Vorfall in Hilchenbach gerufen worden. Gegen 21:15 Uhr meldete eine 66-Jährige Fußgängerin einen vermeintlichen Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Bei Eintreffen der Polizisten im Mühlenweg hatte sich der Fahrradfahrer bereits entfernt. Zuvor hatte er der Dame noch seine Hilfe angeboten. Da sich die Seniorin an den genauen Vorfall ...

mehr