Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Streitigkeiten

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Einbruch in Dorfladen

Der Dorfladen in der Rosenberger Hauptstraße wurde von Einbrechern heimgesucht. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in den Dorfladen in Rosenberg ein. Zunächst wurde hierzu die Tür zum Lieferanteneingang aufgebrochen. Im Inneren öffneten der oder die Täter gewaltsam zwei Tresore und entnahmen den gesamten Inhalt. Schlussendlich gelangten die Unbekannten auch in den Verkaufsraum und entwendeten auch dort Bargeld. Auffallend war das professionelle Vorgehen der Langfinger die im Gebäude Maßnahmen zur Spurenvernichtung tätigten auf die aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter eingegangen werden kann. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch nicht gänzlich bekannter Höhe. Die Polizei in Buchen sucht Zeugen des Vorfalls. Wer zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr, in der Hauptstraße in Rosenberg verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: E-Roller touchiert und geflüchtet

Beim Einfahren von der Hauptstraße in die Sulzbacher Straße touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagabend einen E-Roller Fahrer und brachte diesen zu Fall. Der 22-jährige Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 19.10 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem E-Roller auf der Hauptstraße in Mosbach stadtauswärts Richtung Neckarburken. Die Ampel an der Kreuzung mit Sulzbacher Straße zeigte Grün und er wollte geradeaus weiterfahren. Der hinter ihm fahrende Pkw wollte in die Sulzbacher Straße abbiegen und touchierte hierbei den Roller. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Verursacher und sein Beifahrer stiegen noch aus. Nach einem Gespräch mit dem 22-Jährigen entfernte sich der Fahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der Beifahrer lief zu fuß weg. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich um braunen/beigen mittelgroßen Pkw mit den Kennzeichenfragmenten GD 68. Weiteres ist hierzu nicht bekannt. Es könnte sich auch um ein außerdeutsches Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier In Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Adelsheim: Bekifft und unter Speed auf dem E-Scooter

Ein abgekratztes Versicherungskennzeichen an einem E-Scooter wurde einem 28-Jährigen am Sonntagabend in Adelsheim zum Verhängnis. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Umstand auf und der E-Scooter-Fahrer wurde gegen 20:50 Uhr in der Siechsteige in Adelsheim einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Feststellungen treffen, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Der Roller wurde zunächst einbehalten um abzuklären, ob dieser tatsächlich versichert ist. Der 28-Jährige musste zudem eine Blutprobe abgeben.

Mudau: Unbekannter hinterlässt 4.000 Euro Schaden

Die Polizei in Buchen sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls der sich am Samstag zwischen 17.45 Uhr und 22.30 Uhr in Mudau ereignet haben muss. Der Geschädigte stellte seinen Mercedes Kombi zu der Zeit auf einem Parkplatz bei der Odenwaldhalle in der Jahnstraße ab. Am nächsten Morgen bemerkte er den Schaden, der sich auch circa 4.000 Euro beziffert. Hinweise zu einem möglichen Verursacher gibt es keine. Zeugen, die den Verkehrsunfall, der mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken geschah, beobachten konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Buchen: Nach Discostreit in Ausnüchterungszelle

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4:30 Uhr, wurde der Buchener Polizei eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Straße Am Hohen Markstein in Buchen gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen konnte nur noch ein alkoholisierte Personengruppe von drei Männern festgestellt werden. Diese gaben an, nach einer verbalen Auseinandersetzung Schläge abbekommen zu haben. Gänzlich ließ sich der Sachverhalt vor Ort aufgrund der Alkoholisierung der Angetroffenen nicht klären. Ein 27-Jähriger, mutmaßlich bei der Schlägerei geschädigt, konnte sich nicht mehr beruhigen. Er beleidigte die eingesetzten Beamten auf das Übelste und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle des Polizeireviers. Der Abend wird ihn vermutlich noch einiges Kosten. Neben der Gewahrsamsgebühren und den Transportkosten werden die ausgesprochenen Beleidigungen sicherlich auch eine entsprechende Strafe nach sich ziehen.

Schefflenz/Adelsheim: Leitplanke und Verkehrsinsel überfahren

Pingpong an den Leitplanken und anschließend über zwei Verkehrsinseln bis zum Stillstand seines Klein-Lkw, so der mögliche Hergang eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 0.25 Uhr, auf der Bundesstraße 292 an der Einmündung zur Landesstraße 1095, beziehungsweise der Kreisstraße 3953 in Richtung Adelsheim ereignet hat. Der 25-jährige Fahrer eines Fiat Ducato kam aufgrund seiner Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach links, ebenfalls in die Leitplanke, abgewiesen. Von dort aus wurde der Klein-Lkw wieder nach rechts gelenkt und überfuhr zwei Verkehrsinseln bis er schlussendlich am Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Unbemerkt blieb dessen Alkoholisierung bei der Unfallaufnahme nicht. Knapp zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest an. Ein Drogenvortest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis an, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein konnten die Beamten dem Fahrer nicht abnehmen, er hatte keinen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Insgesamt wurden sieben Elemente der Leitplanke und ein Verkehrszeichen beschädigt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen sind musste die Feuerwehr Adelsheim mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anfahren um diese zu binden. Der Fiat war rundum stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Pkw überschlagen

Vermutlich zu hohe, nicht angepasste Geschwindigkeit war der Grund eines Unfalls am Donnerstagabend bei Walldürn. Der 23-jährige Lenker eines Golfs fuhr gegen 20.20 Uhr von Walldürn in Richtung Altheim als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der VW überschlug sich hierbei und kam anschließend circa zehn Meter neben der Fahrbahn unterhalb einer fünf Meter tiefen Böschung zum Liegen. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am VW-Golf entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Walldürn war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Waldbrunn/Waldkatzenbach: Frontalzusammenstoß durch Alkoholgenuss

Knapp 1,8 Promille hatte ein 44-Jähriger intus, als er am Sonntagnachmittag in Waldkatzenbach einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 16.18 Uhr die Freiherr-von-Drais-Straße aus Richtung Oberdielbach in Richtung Waldkatzenbach. Am Straßenrand stand ein Hyundai, sodass der Mann an diesem vorbeifahren musste. Ganz gelang das nicht, er touchierte den Wagen leicht. Ebenso übersah er hierbei einen entgegenkommenden Golf. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß bei dem die 63-jährige Fahrerin des Golfs sowie ihr Beifahrer verletzt wurden. Ebenfalls wurde der Beifahrer des 44-jährigen Unfallfahrers verletzt und in eine Klinik gebracht. Dorthin begab sich auch der mutmaßliche Verursacher als Begleitung seines Beifahrers. Eine Überprüfung des Mannes in der Klinik erbrachte die deutliche Alkoholisierung weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro.

Lohrbach: Ungebremst gegen einen Baum

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 78-Jähriger am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Lohrbach und Reichenbuch. Der Mann kam gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte einige Meter weiter mit einem Baum. Der Verunfallte wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Spezialklinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Strümpfelbrunn: Scheunendach fing Feuer

Bereits am Donnerstagabend geriet das Dach einer Scheune im Bereich der Marktstraße in Brand. Gegen 20.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es in der Marktstraße brennen würde. Möglicher Auslöser war ein gemauerter Grill mit Kamin der unsachgemäß befeuert wurde. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Feuerwehren aus Stümpfelbrunn, Mülben und Weisbach waren mit 50 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls waren vier Sanitäter der des DRK Ortsvereins Waldbrunn an der Unglücksstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell