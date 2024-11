Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Schwerer Unfall auf der A81

Heilbronn (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Autobahn 81 zu einem schweren Unfall, bei dem ein BMW-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 47-Jährige fuhr auf der A81 von Heilbronn in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen dem Kreuz Weinsberg und Neuenstadt am Kocher kam es nach dem Tunnel Hölzern Tunnel zu einem Stau. Der BMW-Fahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr ungebremst in einen vor ihm stehenden LKW hinein. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Außerden waren zwei Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis 14.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend über den Standstreifen geleitet. Der entstandene Sachschaden ist im fünfstelligen Bereich.

