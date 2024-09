Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Urkundenfälschung kostet 7.200 Euro, Freund zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 22:00 Uhr wurde ein 51-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Flughafen Hamburg von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Er war zuvor aus Rhodos angekommen. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit April 2023 von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Wegen Urkundenfälschung war eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Alternativ standen 180 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderten 7.200 Euro vor Ort nicht komplett zahlen. Lediglich 1.500 Euro konnte er aufbringen. Er rief einen Freund an. Dieser zahlte in einer Polizeidienststelle in Nürnberg die noch fehlenden 5.700 Euro ein. Anschließend konnte der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell