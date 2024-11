POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brennender Pkw, Unfallflucht, Einbrüche, Unfall und Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Heilbronn

Creglingen: Brennender Pkw

Nachdem ein Pkw in der Dienstagnacht in Creglingen in Vollbrand geriet, musste die Landesstraße 1005 gesperrt werden. Gegen 1.50 Uhr fing der Motorraum des Mercedes eines 41-Jährigen zu rauchen an. Die Rauchentwicklung entwickelte sich zu einem Vollbrand. Auf der L1005 bei Münster in Fahrtrichtung Schmerbach/ Höhe Münstersee schaffte der 41-Jährige es, sein Fahrzeug abzustellen und sich aus dem Mercedes zu begeben. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist bislang unklar. Beim Eintreffen der Polizei war das Fahrzeug voll ausgebrannt und der Straßenbelag wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die L1005 war bis circa 4 Uhr für Löscharbeiten und wegen Abschlepparbeiten gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Verletzte Fahrradfahrerin

Am vergangenen Sonntag musste eine Zwölfjährige in Tauberbischofsheim in ein Krankenhaus, nachdem sie vom Fahrrad stürzte. Sie befuhr den Badener Ring mit ihrem Fahrrad. Als sie mit ihrem Arm eine Richtungsänderung anzeigte, verlor sie das Gleichgewicht und fiel auf den Boden. Bis ein Rettungswagen eintraf leisteten Passanten Erste Hilfe.

Großrinderfeld: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Sonntag kam es in Großrinderfeld zu einem Unfall, nach welchem sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernte. Ein 40-Jähriger hatte seinen VW zwischen 12 Uhr und 15 Uhr in der Straße "Herrenwiesen" ordnungsgemäß abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt war. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen vergangenem Samstag, 9 Uhr und Montag, 11.40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte in Tauberbischofsheim. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und gelangten so in die Gartenhütte in der Schrebergartenanlage in der Alte Wertheimer Straße. Sie entwendeten diverse Gartengeräte im Gesamtwert von rund 600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie Personen, denen weitere Fälle in diesem Umkreis bekannt sind. Wer sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Geschäftsraum

Zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 6.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Weinhandlung in Beckstein ein. Die Täter verschafften sich unerlaubten Zutritt in das Geschäft in der Weinstraße. Dort hebelten sie diverse Bürotüren auf und brachen unter anderem einen Tresor mit Bargeld auf. Was alles entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Täter flohen jedoch mit Bargeld im vierstelligen Bereich in eine unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer konnte in dem oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten? Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 0934362130 zu melden.

Freudenberg: Feuerwehreinsatz nach trocknenden Handschuhen

Am Montagvormittag kam es in Freudenberg Ebenheid zu einem Feuerwehreinsatz in einem Imkerhaus. Ein Nachbar stellte starken Rauch in einem Imkerhaus in der Odenwaldstraße fest und rief die Feuerwehr. Auf dem dortigen Holzküchenofen stand eine Stellage zum Erwärmen von Honiggläsern, auf der Handschuhe zum Trocknen lagen. Diese fingen vermutlich an, zu brennen. Aufgrund des Sauerstoffmangels in dem Raum kam es nur zu einem Schwelbrand, den die Feuerwehr vor Ort löschte. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen vor Ort. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

