Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfälle und ein Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall beim Wenden

Das Wendemanöver eines Golf-Fahrers ging am Montagnachmittag auf der Heilbronner Neckartalstraße gehörig schief. Der 31-Jährige war gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Lauffen unterwegs, als er plötzlich über die durchgezogene Mittellinie zum Wenden ansetzte. Ein entgegenkommender Motorradfahrer prallte daraufhin gegen den wendenden VW. Der 20-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Baucontainer

Einbrecher nahmen sich am Wochenende einen Baucontainer in Heilbronn-Böckingen zum Ziel. Der Container befindet sich auf einer Baustelle in der Lämlinstraße und wurde dort am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr verschlossen. Am Montagmorgen bemerkten Zeugen gegen 7 Uhr, dass das Schloss am Container geknackt und Werkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet worden waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer sich im Tatzeitraum an dem Container zu schaffen machte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Wer hat den VW beschädigt? Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Montagabend an einem geparkten VW. Der Phaeton stand zwischen 19.50 Uhr und 20.20 Uhr am Fahrbahnrand der Hans-Seyfer-Straße. In diesem Zeitraum muss der unbekannte Lenker eines großen Fahrzeugs, vermutlich handelte es sich dabei um einen Lkw, von der Austraße in die Hans-Seyfer-Straße abgebogen sein und dabei den VW touchiert haben. Anstatt den Zusammenstoß zu melden fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Nach Unfall abgehauen

Ein bisschen erinnerte die Fahrt eines 18-Jährigen am Montagabend an ein berühmtes Computerspiel, bloß das der Handlungsort nicht San Andreas sondern Heilbronn hieß. Der junge Mann fuhr gegen 20 Uhr mit einem VW auf der Fügerstraße. Beim Spurwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur übersah er wohl einen dort fahrenden Audi Q8 und kollidierte mit diesem. Anstatt anzuhalten und sich um die Unfallfolgen zu kümmern, gab der Golf-Fahrer Gas und brauste davon. Ein Anruf des Audi-Lenkers bei der Polizei führte schnell auf die Spur des 18-Jährigen, weshalb eine Streife zur Adresse des jungen Mannes fuhr. Der war gerade im Begriff nach Hause zu kommen, als er den Streifenwagen vor seiner Haustür entdeckte. Sofort wendete er das Auto und fuhr erneut davon. Bei seiner Flucht prallte er mit dem VW gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun. Schließlich stellte der 18-Jährige den Wagen ab und lief zur Jägerhausstraße, wo die Beamten das Katz und Maus Spiel schließlich beendeten. Er muss sich nun wegen mehrerer Unfallfluchten verantworten. An dem Audi und dem VW entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell