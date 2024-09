POL-OG: Durmersheim - Mit Bus kollidiert

Gaggenau (ots) - Nach Sachbeschädigungen an mindestens vier geparkten Autos ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Dringend tatverdächtig ist ein ungefähr 70-75 Jahre alter ungefähr 180 cm großer Mann, mit grauen kurzen vollen Haaren und auffallend gelblichen Augen. Er war zur Tatzeit mit einer langen beigen Hose und einem hellen Kurzarmhemd bekleidet. Eine Zeugin beobachtete den Mann wie er in der Josefstraße in Bad Rotenfels, am Donnerstagmorgen gegen 8:15 ...

