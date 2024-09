Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Wohnhaus

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Dorotheenstraße;

Tatzeit: 07.09.2024, 22.00 Uhr;

Am Samstagabend drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Dorotheenstraße im Gronauer Ortsteil Epe ein. Die Täter verschafften sich mutmaßlich über die Balkontür Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld. Zu dem Geschehen kam es gegen 22.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell