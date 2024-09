Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Oststraße;

Unfallzeit: 06.09.2024, 13.50 Uhr;

Eine schwerverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitagmittag in Gronau gekommen ist. Ein 65-jähriger Gronauer war gegen 13.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Oststraße von der Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Schelverweg unterwegs, als er verkehrsbedingt halten musste. Es kam zur Kollision mit dem hinter ihm fahrenden Pkw eines Legdeners. Der 35-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Enschede gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell