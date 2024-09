POL-BOR: Bocholt - Diebstähle aus unverschlossenen Pkw

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Königstraße; Tatzeit: 06.09.2024, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr; Eine Kundin eines Verbrauchermarktes ist am Freitag in Gronau einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Die Frau hatte sich am Vormittag in dem Geschäft an der Königstraße aufgehalten. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, befand sich das Portemonnaie nicht mehr in der Jackentasche. Hinweise erbittet das ...

