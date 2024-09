Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken/Dinxperlo (NL) - 25 Jahre gemeinsame Polizeiarbeit in Dinxperlo und Suderwick

Kreis Borken/Dinxperlo (NL) (ots)

"Ist etwas passiert?" Die besorgte Frage einer Marktbesucherin galt am Freitag in Dinxperlo den vielen Blaulichtern, das im Herzen des niederländischen Grenzortes aufleuchtete. Tatsächlich hatte es einen guten Grund, dass so viele Einsatzfahrzeuge der niederländischen und der deutschen Polizei dort die Blicke auf sich zogen: Schließlich galt es, ein besonderes Jubiläum zu feiern - 25 Jahre gemeinsamer niederländisch-deutscher Polizeiposten.

So wie Dinxperlo und der Bocholter Ortsteil Suderwick zusammengewachsen sind, so begrüßten der niederländische Wijkagent Addy Donderwinkel und der deutsche Bezirksbeamte Jürgen Schütte als jahrelang eingespieltes Team am Morgen die geladenen Gäste in ihrer gemeinsamen Dienststelle in niederländischer und deutscher Sprache. "Ein einzigartiger Arbeitsplatz", befand Anton Stapelkamp als Bürgermeister der Gemeinde Aalten, zu der Dinxperlo gehört. Er zeigte sich stolz auf das dort tätige Polizeiteam mit seinem "grenzenlosen Einsatz", und für Jürgen Schütte hatte er eine ganz besondere Überraschung mitgebracht: Der Aaltener Bürgermeister verlieh dem deutschen Polizeibeamten die Ehrenmedaille der Gemeinde - damit würdigte er das große Engagement Schüttes, der 23 von den 25 Jahren des Bestehens der Dienststelle dort tätig war und ist.

Auch Borkens Landrat Dr. Kai Zwicker hob die gelebte deutsch-niederländische Zusammenarbeit hervor, die sich in dem gemeinsamen Polizeiposten ausdrücke: "Die Grenze soll uns nicht trennen, sondern verbinden." Denn nicht zuletzt gehe es darum, dass die Menschen diesseits und jenseits davon die Gewissheit haben können: Man kümmert sich gut um sie. Der Landrat überreichte ein symbolträchtiges Bild des Kreises Borken, das seinen Platz nun in der Dienststelle in Dinxperlo finden wird.

Die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizeibehörden für die Sicherheit der Bürger hob Roeland Groen für die Eeinheid Oost der niederländischen Polizei hervor, die auf vielen Feldern große Erfolge hervorbringe. Das unterstrich auch Katja Kruse als Vertreterin des nordrheinwestfälischen Innenministeriums: "Bürgernah und kurze Wege, so vermittelt die Polizei beider Länder den Inbegriff des europäischen Gedankens."

Die gute Zusammenarbeit der Polizeibehörden aus zwei Staaten gebe ein Beispiel weit über die Region hinaus, unterstrich Bocholts Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Vielleicht könne dies auch ein Vorbild für eine gemeinsame Feuerwache sein: "Hier wird Europa gelebt." Dass die gute und engagierte gemeinsame Polizeiarbeit noch lange eine Fortsetzung finden möge, das wünschte sich Tom Hakvoort von der Politie Achterhook Oost. Glückwünsche zum Jubiläum gab es auch vom Vertreter der Bürgerinitiative "Dinxperwick", Freek Diersen. Zu den Gästen des Festaktes zählte neben zahlreichen Führungskräften der Polizei aus dem Kreis Borken und den Niederlanden auch ein Zeitzeuge: Leendert van As hatte seinerzeit als Bürgermeister von Dinxperlo gemeinsam mit seinem Gegenüber auf der deutschen Seite, dem damaligen Oberkreisdirektor Raimund Pingel, diese Zusammenarbeit maßgeblich auf den Weg gebracht.

Draußen rund um die Wache hatte ein deutsch-niederländisches Organisationsteam ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: Viele verschiedene Polizeieinheiten beider Länder präsentierten ihre Fahrzeuge und Ausrüstungen, so auch das deutsch-niederländische Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT). Besonders auf die jungen Besucher warteten kleine Attraktionen: Sie ließen sich einen Besuch im "Media Lab" der niederländischen Polizei nicht nehmen, durften einmal auf einem Polizeimotorrad sitzen und davon sogar ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. Niederländische und deutsche Besucher informierten sich über Polizeiarbeit und Verbrechensprävention, und deutsche und niederländische Polizeikolleginnen und -kollegen nutzten die Chance zum zwanglosen Austausch - eine deutsch-niederländische Begegnung für Bürger und Polizei. (to)

