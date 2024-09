Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Diebstahl von Firmengelände

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße;

Tatzeit: 05.09.2024, gegen 13.00 Uhr;

Mehrere Kilo Altmetall entwendeten Unbekannte am Donnerstagmittag in Südlohn-Oeding. Die Täter befuhren das Firmengelände an der Winterswyker Straße mit einem weißen Pkw. Sie luden die Beute in das Auto und fuhren dann davon. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell