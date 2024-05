Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 10.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Kasseler Innenstadt: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 8 Uhr, in der Straße "Die Freiheit" in Kassel, nahe der Wildemannsgasse, ereignet hat, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen grauen Mercedes C220, am Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw musste er den erheblichen Unfallschaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite feststellen, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den geparkten Mercedes gestoßen war und dadurch einen Schaden von ca. 10.000 Euro angerichtet hatte, fehlte leider jede Spur.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell