Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bikes geklaut

Fambach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in eine Garage in der Straße "Am Wasser" in Fambach ein. Sie entwendeten anschließend zwei E-Bikes der Marke "Pegasus" und verursachten so einen Schaden von über 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der grauen E-Bikes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0109503/2024.

