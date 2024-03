Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert 11.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 11.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der C-Klasse und an einem Suzuki Swift hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Mittwochvormittag auf dem Nordring Villingen passiert ist. Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf dem Nordring Villingen in Richtung Gewerbegebiet Neuer Markt und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein dem Mercedes folgender und ebenfalls 35 Jahre alter Fahrer eines Suzukis konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des bremsenden Mercedes. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Suzukis.

