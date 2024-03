POL-KN: (Bubsheim, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Überlingen am Ried, K6158 (ots) - Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 6158 zwischen Überlingen am Ried und Radolfzell ereignet hat. Ein 54-jähriger Citroen-Fahrer war auf der K6158 von Radolfzell in Richtung Überlingen am Ried ...

mehr