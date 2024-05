Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einkaufsmarkt in Vellmar: Täter erbeuten Whiskey; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am gestrigen Montagabend in einem Einkaufsmarkt in Vellmar eingebrochen. Die Täter hatten es auf Whiskey abgesehen, von dem sie eine noch unbestimmte Anzahl an Flaschen entwendeten und anschließend flüchteten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Der Einbruch in den Markt in einem Einkaufszentrum in der Straße "Lange Wender" hatte am Abend gegen 22:30 Uhr stattgefunden. Die Tatzeit lässt sich relativ genau bestimmen, da die Alarmanlage des Geschäfts zu dieser Zeit ausgelöst hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter mit einem Kanaldeckel die Glasscheibe einer seitlichen Notausgangstür eingeschlagen und waren durch das entstandene Loch in den Einkaufsmarkt geklettert. Anschließend begaben sie sich offenbar zielgerichtet zu dem Regal mit dem Spirituosen und machten dort Beute. Bei der sofort nach Eingang der Mitteilung eingeleiteten Fahndung fehlte von den geflüchteten Tätern bereits jede Spur.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell