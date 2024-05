Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 120.000 Euro Schaden bei Brand vor Schule: Kripo sucht Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zu einem Mülltonnenbrand wurden die Feuerwehr und die Polizei am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr nach Kassel in die Osterholzstraße, Ecke Eichwaldstraße, gerufen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost nach Abschluss der Löscharbeiten feststellte, hatte der Brand nicht nur auf zwei weitere auf dem Gehweg stehende Altpapiercontainer und auf Bäume auf dem Schulgelände übergegriffen. Auch ein Telekommunikationskasten wurde durch das Feuer zerstört sowie ein Hauptsicherungskasten für die Stromzufuhr der umliegenden Straßen in Mitleidenschaft gezogen. Ein hinzugerufener Sachverständiger schätzte allein den Schaden an den zwei Stromkästen auf 120.000 Euro. Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Brandort deutet vieles auf eine Brandstiftung hin. Kurz vor Ausbruch des Feuers war vor der Schule ein unbekannter rauchender Jugendlicher aufgefallen, der mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Es soll sich um einen 15 bis 18 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen und korpulenten Jugendlichen mit dunklen längeren Haaren und arabischem Aussehen gehandelt haben, der eine graue Jogginghose trug.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder den mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

