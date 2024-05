Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizist wird bei Einsatz wegen Schlägerei durch Flaschenwurf am Kopf verletzt: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Bei einem Einsatz wegen einer nächtlichen Schlägerei vor einem Lokal in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel ist ein Polizist in der Nacht zum Sonntag durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt worden. Der getroffene 35-jährige Beamte ging mit einer blutenden Wunde unmittelbar zu Boden und musste anschließend in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Täter, der die Flasche offenbar von hinten auf den Beamten geworfen hatte, konnte vor Ort nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 4:30 Uhr in Höhe der Westendstraße auf die Schlägerei zwischen mehreren Personen aufmerksam geworden. Als sie sofort dort einschritten und auf die Beteiligten zugingen, kam von hinten unvermittelt die Flasche geflogen und traf den Polizisten am Kopf. Weitere am Einsatzort eintreffende Streifen konnten schließlich die Identitäten der sich schlagenden Personen, die zuvor mit Flaschen, Gläsern und Mülleimern aufeinander losgegangen sein sollen, feststellen. Aufgrund der ersten Ermittlungen wurden wegen dieser Auseinandersetzung Strafverfahren gegen einen 35-Jährigen aus Kassel sowie einen 22-Jährigen aus Witten (NRW) und einen 35-Jährigen aus Syrien wegen wechselseitig begangener, gefährlicher Körperverletzungen eingeleitet. Der Täter des Flaschenwurfs hingegen ist derzeit noch unbekannt. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte".

Zeugen, die Hinweise auf den Täter, der den Beamten durch den Flaschenwurf verletzte, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell