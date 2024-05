Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt: Geflüchteter Autofahrer wird bei Fahndung festgenommen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am späten Samstagabend ein 37-jähriger Fußgänger, der in Kassel-Oberzwehren von einem Auto erfasst wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall, in die auch ein Gutachter miteingebunden wurde, dauern an und werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Wie die ersten Ermittlungen der an dem Abend, gegen 23 Uhr, zum Unfallort in der Altenbaunaer Straße, Ecke Rengershäuser Straße, gerufenen Streifen des Polizeireviers Süd-West ergaben, war der 37-Jährige aus Kassel seinem Hund nachgeeilt, der laut Zeugen auf die Straße gelaufen sein soll. Daraufhin sei der Fußgänger neben der mutmaßlich rot zeigenden Fußgängerampel unvermittelt auf die Altenbaunaer Straße getreten, ohne auf den Verkehr zu achten und wurde frontal von dem stadteinwärts fahrenden Pkw erfasst. Der 37-Jährige war dadurch auf die Motorhaube aufgeladen worden und schleuderte anschließend auf die Straße. Wie Zeugen den Polizisten weiter schilderten, hatte der Autofahrer nach der Kollision zwar kurz angehalten, war aber schließlich weitergefahren, ohne sich um den stark blutenden und auf der Straße liegenden Mann zu kümmern. Ersthelfer versorgten den 37-Jährigen im Anschluss bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund konnte von Stadtpolizisten eingefangen werden, die das Tier anschließend vorsorglich in eine Tierklinik transportierten. Bei der Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ost ein wie von Zeugen des Unfalls beschriebenes, geparktes Fahrzeug im Stadtteil Niederzwehren, wobei es sich nach bisherigen Ermittlungen um den geflüchteten Unfallverursacher handelte. Auch den mutmaßlichen Fahrer des Wagens, einen 46-Jährigen aus Kassel, konnten die Polizisten kurze Zeit später festnehmen. Da er offensichtlich alkoholisiert war, musste er sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein und das unfallbeschädigte Fahrzeug sicher. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unterlassener Hilfeleistung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

